Mister Movie | Avantika Vandanapu sarà Rapunzel nel live-action Disney?

Il magico mondo disi prepara ad accogliere una nuova rivisitazione cinematografica.punta su un nuovoIl prossimo, che racconterà la storia dell’iconica, è già al centro di discussioni e aspettative. Il progetto promette di unire un cast stellare e una regia ambiziosa per dare vita a una delle fiabe più amate.Chi interpreterà?Inizialmente, i rumor avevano associato il ruolo della protagonista a, attrice emergente nota per il suo talento in produzioni come Mean Girls. Tuttavia, l’opinione pubblica sembra spingere in un’altra direzione: Florence Pugh, attrice britannica amata per le sue performance in Midsommar, Piccole Donne e nel ruolo di Yelena Belova nell’universo Marvel. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Secondo alcune indiscrezioni,starebbe considerando seriamente Pugh come scelta definitiva per il ruolo di, un casting che molti fan ritengono perfetto per la sua capacità di combinare dolcezza e forza.