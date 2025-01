Dilei.it - Milano Fashion Week Uomo 2025, top e flop tra tendenze e nostalgia

Il sipario sullasta – già – per calare. Dopo Pittila rassegna della moda maschile del futuro si è spostata aper il consueto appuntamento da ogniista nell’animo atteso. Sono stati quattro giorni intensi ma, nonostante le non moltissime sfilate tra chi ha preferito Parigi e chi rimandare a febbraio, questo è bastato a fornire un’idea nitida in merito alla visione degli stilisti tra top e.I momenti iconici dellaCosì, proprio come tradizione vuole, il nuovo anno è cominciato all’insegna del menswear: a partire dal 17 sino al 21 gennaiola città italiana sinonimo diha spalancato le sue porte per accogliere maison affermate e brand emergenti senza distinzione. L’edizione con protagonista la moda dell’Autunno-Inverno/26 è apparsa inizialmente sottotono, causa il calendario piuttosto scarno, eppure le innumerevoli collezioni degne di nota e alcuni svariati momenti memorabili sono decisamente riusciti a ribaltare le aspettative.