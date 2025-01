Ilrestodelcarlino.it - "L’obiettivo prioritario è garantire sicurezza e controllo del territorio"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un anno intenso con controlli mirati nel. Ieri, in occasione della festa di San Sebastiano, patrono della polizia locale, sono stati presentati i dati relativi all’attività svolta nel 2024 dagli agenti del comando di via Dell’Amore che operano sulcomunale di Cesena, Montiano e Mercato Saraceno. Ma vediamo i numeri. Ben 5.850 automobilisti fermati e controllati, 692 incidenti stradali rilevati, 42 ritiri di patente e 8.466 accertamenti anagrafici. Sul fronte dell’attività giudiziaria invece sono 158 le comunicazioni delle notizie di reati riguardanti: l’ambito stradale (91), il patrimonio (22), spaccio di stupefacenti (21). Abbiamo poi un sequestro complessivo di 86,2 grammi di droga, 5 corpi di reato e 12 automobili rubate (recuperate). Ricca anche l’attività sul fronte della tutela ambientale con 284 verbali notificati per scorretto conferimento dei rifiuti urbani e 12 denunce per reati ambientali.