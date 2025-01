Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Kitzbuehel 2025 in DIRETTA: si comincia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE FEMMINILE DI KRONPLATZ ALLE 10.30 E ALLE 13.30I PETTORALI DI PARTENZA11.38 James Crawford a tre centesimi da Schieder! Il canadese ha perso nell’ultimo intermedio: era luce verde e aveva 28 centesimi di vantaggio al sesto intermedio. Fra poco c’è Dominik Paris con il pettorale n.6.11.36 Nulla da fare neanche per l’austriaco Daniel Hemetsberger che è secondo a 11 centesimi: è rimasto sempre dietro a Schieder.11.34 Matthieu Bailet giunge secondo a 24 centesimi da Schieder pagando tanto nel tratto finale.11.33 Parte ora il francese Bailet.11.32 Schieder arriva al traguardo con il tempo di 1:56.24.11.28 Tutto pronto per la partenza: sono scesi già gli apripista.11.25 Per l’Italia spiccano su tutti Mattia Casse e Dominik Paris: in particolare l’altoatesino sembra essere risorto nella tappa di Wengen e ritrova Kitz, località nella quale ha scritto grandi pagine della sua storia con la bellezza di quattro vittorie.