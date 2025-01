Ilfattoquotidiano.it - L’America di Trump genera livelli osceni di disuguaglianza. Altro che ‘età dell’oro’

di Enza Plotino Ascoltare le parole del nuovo presidente degli Stati Uniti è come fare un bagno nel ghiaccio del Groenlandia, per l’appunto! Un brivido mi ha attraversato la schiena alle parole, anzi di più, ai compiti chesi è dato per far ritornare“all’età dell’oro”. Un inno alla potenza, alla ricchezza, alle immense possibilità di un uomo, di un sistema autoritario, di un impero immorale, disuguale, in cui “la povertà è ingiusta e la ricchezza immeritata” come dice il rapporto Oxfam del 2024. In realtà il rapporto indaga le situazioni di vulnerabilità e le cause strutturali della povertà e dell’ingiustizia del nostro Paese, ma mai come oggi esiste un modo globale in cui la ricchezza ha le stesse, identiche caratteristiche:un livello “osceno” di disuguaglianze.E’ ormai lontano il tempo in cui la ricchezza produceva benessere.