Lanazione.it - L’AM Aglianese ringrazia Bellini e piega il Prato Nord

Leggi su Lanazione.it

Le sorprese non sono mancate, al pari dei gol. E adesso che anche la diciottesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria è stata archiviata, per le compagini di Pistoia e provincia è tempo di tirare le somme. Iniziando dalla Prima Categoria e dal doppio volto del girone A: bene il CQS Pistoia, che ha battuto di misura la Folgor Marlia (1-0, gol di Morelli) mantenendo tre punti di margine sulla zona playout. Altro stop per il Chiazzano, ormai sempre più staccato in fondo alla graduatoria: nonostante una buona performance, la Torrelaghese ha vinto 1-0. Passando al girone D, il Quarrata non è riuscito a mettere la freccia e prendersi il secondo posto dello Jolo: Di Biase e Tripi hanno segnato, ma il Maliseti Seano fanalino di coda ha venduto cara la pelle fermando la banda Diodato sul 2-2.