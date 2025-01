Formiche.net - L’addio di Trump all’Oms. Chi riempirà il vuoto lasciato da Washington?

Leggi su Formiche.net

L’annunciato ritiro degli Stati Uniti dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) si è concretizzato ieri con un ordine esecutivo firmato dal presidente Donaldnel primo giorno di mandato. Questa mossa, ampiamente anticipata durante il periodo di transizione, rappresenta una svolta epocale. Infatti, con un contributo del 16% al bilancio dell’Oms nel biennio 2022-2023, gli Stati Uniti sono stati finora il più grande finanziatore dell’agenzia con sede a Ginevra. Già nel 2020, durante il suo primo mandato e in piena pandemia di Covid-19,avviò il processo di uscita in aperta critica con il ruolo ambiguo dell’organizzazione rispetto ai rapporti con la Cina e gli ingenti contributi richiesti. La decisione non giunse mai a compimento, con l’arrivo di Joe Biden alla Casa Bianca gli Stati Uniti ristabilirono immediatamente i legami con l’organizzazione sanitaria.