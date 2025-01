Linkiesta.it - La propaganda di Trump sugli statali sleali, e la fine del lavoro da remoto

Leggi su Linkiesta.it

La macchina statale americana come “The Apprentice”, il reality show che ha fatto la fortuna televisiva di Donaldche, con il dito puntato, pronunciava «You’re fired» («Sei licenziato») alladi ogni puntata.Nel lunghissimo elenco di ordini esecutivi firmati dal neo presidente degli Stati Uniti subito dopo il suo giuramento, più di cinquanta in totale, ce ne sono alcuni che riguardano proprio i dipendenti pubblici con l’obiettivo di fare pulizia, allineare il personale alle politiche della nuova amministrazione e risparmiare pure soldi pubblici. E a capo della missione ci sarà Elon Musk, nominato alla guida del cosiddetto Doge, Department of government efficiency. Da tempo, i repubblicani lamentano che gli uffici pubblici non funzionano perché i dipendenti lavorano da casa. E cosìper prima cosa ha decretato lo stop aldaper il personale delle agenzie federali americane, stabilendo che dovranno tutti rientrare a lavorare in ufficio a tempo pieno.