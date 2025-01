Ilgiorno.it - La Galleria, star dei monumenti milanesi: centomila visitatori al giorno e 80 milioni di euro l’anno al Comune dagli affitti

Milano, 21 gennaio 2025 – InVittorio Emanuele, il Salotto di Milano, ognipassano oltre, fra turisti e utilizzatori. Il dato è stato riferito dalla Confcommercio durante la Commissione consiliare per discutere le nuove regole per i concessionari a salvaguardia di decoro e identità del monumento, redatte dalla Soprintendenza, dopo il confronto cone commercianti. Le nuove disposizioni, già illustrate dal, si articolano in dieci principali capitoli e riguardano serramenti, insegne, arredi interni ed esterni, tende, uso di materiali, luci e colori, procedure autorizzative, iniziative di promozione commerciale. Saranno applicate a tutte le istanze dei concessionari non ancora autorizzate dalla Sovrintendenza e saranno inserite nei prossimi bandi di gara per gli spazi in