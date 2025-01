Dilei.it - La casa di Aldo Gucci è in vendita, le foto della villa da 14 milioni nel centro di Roma

House of, un nome che è tutto un programma. E non ci riferiamo in questo caso al film con Lady Gaga, ma alla vera e propria residenza che fu die che del patrondi moda replica l’ineguagliabile eleganza. È detta House ofla splendida, ubicata a 10 minuti daldi, immersa in un verde giardino (con tanto di piscina) che un fortunato acquirente potrà oggi rendere propria alla modica cifra di 11,7di sterline, pari a circa 14di euro.La splendida House ofNon possiamo al momento avanzare una proposta di acquisto, ma perché non sognare un po’, ammirando le incredibili immagini e ripercorrendo la storia di quella che è denominata House of. Era il 1940 quandola acquistò, trasferendosi da Firenze aper espandere l’azienda di famiglia nella capitale.