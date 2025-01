Metropolitanmagazine.it - Jacquemus e Apple: quando la tecnologia incontra la moda alla Paris Fashion Week

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Un’alleanza inaspettata sta scuotendo il mondo dellacollaboreranno per portare un’esperienza tecnologica senza precedenti sulla passerella di La Croisière, il prossimo show del brand francese, in programma il 26 gennaio durante la.Cosa ci fanno assieme?L’intero evento sarà catturato utilizzando il sistema di fotocamere dell’iPhone 16 Pro Max, dimostrando come lapossa valorizzare l’eleganza della. In un’anticipazione pubblicata su Instagram, un braccio robotico che maneggia uno smartphone si avvicina a un manichino, registrando dettagli di un abito nero in rotazione.Questa collaborazione, descritta dacome “la perfetta fusione tra”, promette di stupire il pubblico globale. Oltreregistrazione video in slow motion con una risoluzione 4K a 120 fps e Dolby Vision, le fotografie della passerella e i primi piani sfrutteranno le capacità teleobiettivo dell’iPhone.