Isq di Savignano 30 anni di attività per la sicurezza

Festa per i 30di vita dell’Istitutoe Qualità che ha sede asul Rubicone in via Pietà 98. E’ un’azienda romagnola, nata nel 1995 per addestrare, informare e formare gli uomini a cui è affidata ladi piloti e addetti ai lavori nella manifestazioni sportive, motoristiche compresa la Formula 1. Essendo già strutturata e qualificata in termini di aule, strumenti, simulatori, e di preparazione degli istruttori, ha potuto da subito implementare i corsi, formando enti pubblici e privati sulle nuove modalità di prevenzione antincendio enei luoghi di lavoro, relativamente ai corsi a rischio basso, medio ed elevato. La presenza di simulatori unici in Italia, fissi e mobili, l’esperienza ultra trentennale degli istruttori antincendio maturata neglinel campo dell’antincendio e dello sport motoristico, anche attraverso corsi avanzati presso Centri specializzati negli Sati Uniti, ha consentito di progettare ed erogare corsi di formazione antincendio avanzati e innovativi, sia per addetti alle emergenze (esercitazioni in simulatori a fuoco vivo) sia per le differenti figure dedicate alla gestione degli impianti e delle emergenze in ambito industriale.