Ilfattoquotidiano.it - Il numero uno delle Generali: “Dire che mandiamo il risparmio degli italiani in Francia è una bufala”

Nessun furto e nessuna fuga in atto.getta acqua sul fuoco dell’intesa con i francesi di Natixis per la gestione congiunta di quasi 1.900 miliardi di euro di risparmi, 632 dei quali provenienti dalle masse in carico a Trieste. Ilvola Oltralpe? “Bufale”, secondo iluno della compagnia Philippe Donnet, francese con cittadinanza italiana, come tiene lui stesso a ricordare nel corso di un incontro con la stampa per presentare l’intesa approvata nella serata di lunedì 20 gennaio. “cheilinè una”, taglia corto. E a chi chiede il perché di tanta fretta di approvare l’accordo, come criticano i grandi soci privati Caltagirone e Delfin oltre al collegio sindacale, risponde asciutto che le regole sono state rispettate: “C’è stato un ampio dibattito in consiglio e sono state rispettate le best practice internazionali”.