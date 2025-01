Lanazione.it - Il comico Ugo Dighero a Santa Croce nell’Avaro di Molière

Lo straordinario talentodi Ugoal servizio dell’Avaro di. L’attore genovese, già apprezzatissimo protagonista di opere di Stefano Benni e Dario Fo, si confronta con un grande classico, interpretando Arpagone in questo allestimento diretto da Luigi Saravo. Nella commedia disi assiste a un epico scontro tra sentimenti e soldi. Il protagonista è disposto a sacrificare la felicità dei figli, pur di non dovere fornire loro una dote e anzi acquisire nuove ricchezze attraverso i loro matrimoni. Lo spettacolo andrà in scena questa sera alle 21 al Teatro Verdi disull’Arno. L’avaro diruota attorno a un tema centrale, cui tutti gli altri si riconnettono: il danaro. Il conflitto tra Arpagone e il suo entourage è il conflitto tra due visioni economiche: una consumistica e una conservativa.