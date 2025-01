Sport.quotidiano.net - I tifosi Nonostante il dolore per la pesante sconfitta contro lo Spezia hanno incitato la squadra fino al termine. Grande maturità sportiva degli ultras azzurri

L’unico aspetto positivo di un derby da cancellare sono stati loro, i(nella foto).risposto in massa riempiendo in ogni ordine di posto i settori a loro dedicati e nonmai abbandonato la, nemmeno quando ha iniziato a configurarsi lo scenario più brutto possibile. Era iniziato tutto consperanza ed entusiasmo. Qui due colori, il giallo e l’azzurro, a risaltare in tutto lo stadio. L’esplosione dei fuochi d’artificio prima del fischio d’inizio e quell’enorme striscione che riempiva l’intera curva Lauro Perini con una sola parola: "Onoratela!". I giocatori, purtroppo, sul campo nonrisposto all’accorato appello. Forse la troppa tensione, la voglia di spaccare il mondo,giocato loro un brutto scherzo. Fatto stà che i 3600 dello stadio del Marmi man mano che scorreva l’in, trovatisi di fronte ad una situazione sempre più irreparabile,reagito con un amore e una comprensione incredibili e sintomo di una grandissima