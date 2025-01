Isaechia.it - Grande Fratello, ventiquattresima puntata: sei concorrenti eliminati rientrano in gioco, ecco chi sono e quanti ne resteranno

Si è appena conclusa ladel, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. In studio, le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, affiancate da Rebecca Staffelli in postazione social.Il ventiquattresimo appuntamento serale delha avuto inizio con un televoto flash che ha visto protagonisti gli ex. Tutti glitranne Eleonora Cecere, Yulia Bruschi e Ilaria Clemente, che per motivi diversi hanno scelto di non tornare in, hanno avuto l’occasione di rientrare in Casa. “Questa edizione diè iniziata il 16 di settembre, è in onda da 126 giorni e durerà ancora a lungo. Nelle prossime settimane ilsi farà ancora più duro con eliminazioni sempre pii frequenti“, ha comunicato Signorini, che ha aggiunto:In questi mesi la casa ha subìto imprevedibili abbandoni, ben cinque, e prestissimo arriveranno nuovicon altre storie da raccontare.