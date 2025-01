Oasport.it - FOCUS RALLY – Dakar 2025 e Rally di Montecarlo 2025

Leggi su Oasport.it

di: tutte le novità, i vincitori e le sorprese! In questo, analizziamo la 47ª edizione dellae le sue 12 tappe mozzafiato! Yazeed Al Rajhi si impone nella classifica generale delle auto, mentre nel moto è Daniel Sanders a dominare, vincendo ben 5 prove con la sua KTM. Esploriamo anche il podio di Schareina e Van Beveren e come le categorie leggere stanno diventando il trampolino di lancio per nuovi talenti nel mondo dei! Inoltre, parliamo delle novità deldi, dove entreranno in scena i nuovi pneumatici Hankook al posto di Pirelli e scopriremo il sistema di punteggio aggiornato! Cosa aspettarci da Thierry Neuville, grande favorito? Non perderti il nostro approfondimento! Conduce Alice Liverani Iscriviti al canale per restare sempre aggiornato su tutte le ultime news e curiosità dal mondo dei! #Di#YazeedAlRajhi #DanielSanders #ThierryNeuville #Motori #SportMotorsivi ##Motorsport #KTM #Hankook #Pneumatici #News #Lovers #AliceLiverani #F1 #WRC #Fans #Highlights #OffRoad #Racing #World #Sport #Novità