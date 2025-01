Ilfattoquotidiano.it - Donna crede che il matrimonio sia una messinscena per i social, ma si sposa davvero: “Mi ha detto che voleva monetizzare dai suoi contenuti”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si sono detti sì, quindi si sono scambiati fedi e promesse nuziali. Poi, come da tradizione, il classico: “Vi dichiaro marito e moglie”. E fin qui non c’ènulla di strano. Peccato che lasse che ilfosse solo unaper i. Mentre, invece, era tutto vero: lei si erata a sua insaputa. O, almeno, questo è quanto stabilisce un giudice australiano che, negli scorsi giorni, ha accolto la richiesta di annullamento da parte dellaperché lei, in realtà,va si trattasse di unfinto.La storia risale al 2023. La, cui nome non può essere rivelato per motivi legali, ha circa 25 anni e non è una residente permanente in Australia. Da qualche mese, inoltre, messaggia con un uomo quarantenne conosciuto tramite un app di incontri online.