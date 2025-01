Juventusnews24.com - Danilo Napoli, l’affare si farà! Ecco quando il difensore lascerà la Juve e dirà sì a Conte: tutti i dettagli

di RedazionentusNews24, ilbrasiliano sarà un nuovo calciatore azzurro:arriverà la risoluzione con laGianluca Di Marzio ha parlato a Sky Calciomercato L’Originale per analizzare le possibili mosse del calciomercatosoffermandosi in particolare sull’addio die dell’approdo aldell’ormai ex capitano bianconero.PAROLE – «ribail suo sì aldopo che verrà ufficializzata la risoluzione con lache avverrà dopo la partita di campionato e quindi dopo il weekend.lo aveva corteggiato e lui andrà al».Leggi suntusnews24.com