Cosa succede dopo l'uscita degli Usa dall'Oms con il decreto firmato da Trump

Tra i primi 100 decreti esecutivi dic’ècomporta questa decisione. Le conseguenze per il resto del mondo.Usacon ilda(Ansa Foto) – notizie.comLa politica economicaUsa non è l’unico fattore che preoccupa il mondo intero. Nei primi 100 decreti esecutivi a firma Donald, c’è anche quello che sanciscedell’America all’Organizzazione mondiale della Sanità.Le ragioni sono la “cattiva gestione della pandemia di Covid-19”, ma anche “altre crisi sanitarie globali”. Nell’ordine esecutivo, si accusa l’OMS di “continuare a chiedere pagamenti ingiustamente onerosi agli Stati Uniti”. La portavoce della Commissione Ue per la Salute Eva Hrncirova ha auspicato in un ripensamento di Donald, esprimendo preoccupazione: “Se vogliamo essere resistenti alle minacce alla salute globale, dobbiamo essere resilienti”.