Che succede? Paura a I Fatti Vostri Anna Falchi crolla davanti a tutti Timperi e ospiti terrorizzati

Come ogni mattina, iè tornato con giochi, storie,e l’immancabile oroscopo di Paolo Fox. In onda dal 3 dicembre 1990 in fascia mattutina, prima del TG2 delle 13, la piazza più famosa della televisione italiana ha riaperto i battenti con la nuova stagione televisiva il 16 settembre alle 11.10 su Rai 2 e anche dopo più di trent’anni riesce ancora a mantenere un ampio seguito grazie a un mix di intrattenimento, curiosità e l’immancabile appuntamento con l’astrologia.Padroni di casa de ITiberio, con l’accompagnamento musicale del maestro Stefano Palatresi e della sua orchestra. Confermati gli appuntamenti con le previsioni meteorologiche del Colonello Massimo Morico e con l’oroscopo di Paolo Fox, due presenze molto apprezzate in Italia e ormai figure iconiche del panorama televisivo italiano.