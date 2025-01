Ilgiorno.it - Casargo, invalida intrappolata nella casa che brucia: la salvano i vigili del fuoco

(Lecco), 21 gennaio 2025 – La canna fumaria in fiamme, il tetto che, lacompletamente invasa dal fumo e lei imprigionata a letto, impossibilità a scappare, perché inferma. Un incendio ieri sera è divampato in un'abitazione di. A innescare il rogo, il surriscaldamento di una canna fumaria. Le fiamme si sono propagate pure al tetto. A causa dell'incendio si è sviluppata una nuvola di fumo denso e nero che ha saturato l'aria di tutte le stanze. Nell'abitazione c'erano moglie, marito e un'anziana parente allettata. L'hanno salvata idel, intervenuti in forze dal distaccamento di volontari di Bellano e dal comando provinciale di Lecco. La donna inferma è stata poi affidata ai sanitari di Areu. Idelhanno impiegato più di un paio d'ore per spegnere ogni focolaio e mettere in sicurezza l'abitazione, che, al momento, risulta inagibile.