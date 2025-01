Lettera43.it - Caos treni, Salvini alla Camera: «Dopo l’esposto sono cessati incendi e guasti»

Matteoha affrontatoil tema dei disservizi che hanno colpito la rete ferroviaria italiana negli ultimi mesi. «Un grande Paese come l’Italia non si fa e non si farà mai intimidire, lo dico perché da anni la rete ferroviaria è oggetto di attacchi», ha dichiarato il ministro. Secondole gli esposti presentati, tali episodi non sipiù ripetuti, ma «rimane preoccupante l’escalation verificatasi in precedenza». Ha inoltre criticato il lavoro svolto durante i governi passati, attribuendo i peggiori risultati agli anni 2018 e 2020, quando i ministri dei trasporti erano esponenti di M5s e Pd: «Meno, meno cantieri, più ritardi: non mi sembra che in passato ci fosse una campagna di questo genere».Ritardi, scioperi e la risposta dialle critiche: «In Germania più del 35 per cento dei tren in ritardo»ha spiegato che gli impegni legati al Pnrr e all’ammodernamento di una rete ferroviaria «bloccata da troppi anni posfisiologicamente generare disagi», aggiungendo che situazioni analoghe si verificano anche in altri Paesi europei: «In Germania più del 35 per cento deiviaggia con ritardo».