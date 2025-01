Auto Acea | vendite Ue 2024 +08% a 106 mln elettriche al 136%

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 21 gen. (askanews) – Il mercato europeo dell’chiude ilcon immatricolazioni in leggero aumento dello 0,8% a circa 10,6 milioni di unità. Fra i mercati principali cresce la Spagna del +7,1%, mentre chiudono in calo Francia (-3,2%), Germania (-1%) e Italia (-0,5%). Nell’Europa allargata (Ue+Efta+UK) lesono pari a 12,96 milioni di(+0,9%). Lo rende noto l’, l’Associazione dei costruttori europei. A dicembre, le immatricolazioni nell’Ue sono aumentate del +5,1%, trainate dalla Spagna (+28,8%), seguita dalla Francia (+1,5%). In calo calo Germania (-7,1%) e Italia (-4,9%). Fra le alimentazioni, le(bev) chiudono ilin calo del 5,9% a 1,45 milioni di(-10% a dicembre) ma si confermano la terza scelta più popolare con una quota di mercato del 13,6%, superando i diesel che scendono all’11,9% conin calo dell’11,4% a 1,27 milioni di