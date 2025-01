Sport.quotidiano.net - Allenatori. Il Legnago cambia: via Contini torna Bagatti

Matteonon è più l’allenatore del. E ora panchina affidata nuovamente, dopo quattro anni, per cercare di salvare il salvabile. Il club ieri ha esonerato il proprio mister. Aè costata cara la battuta d’arresto interna contro l’Arezzo. Un tris pesante arrivato subito dopo quello subito la settimana prima dalla Vis Pesaro. Così, il club ultimo della classe ha deciso di esoneraree insieme a lui il suo secondo Fabio Vicardi. Qualche ora dopo ilannuncia di avere un nuovo allenatore. Nuovo, ma non nuovissimo considerando che sulla panchina dei venetia sedersi Massimo, l’uomo che quattro stagioni fa riconsegnò il professionismo al club. A lui ora il compito di mantenerlo. I veneti occupano l’ultimo posto in classifica con 14 punti messi al sicuro in 23 gare giocate.