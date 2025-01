Al via oggi le iscrizioni per l’anno scolastico 2025 26 Tutto quello che c’è da sapere

Leggi su Open.online

Leper/26 prendono ufficialmente il via, 21 gennaio, alle ore 8. Fino al 10 febbraio, alle ore 20, le famiglie potranno registrare i propri figli attraverso la piattaforma online Unica. La finestra temporale, inizialmente fissata dall’8 al 31 gennaio, è stata spostata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per consentire alle famiglie «una scelta più ponderata» e dare spazio a «ulteriori attività di orientamento» organizzate dalle scuole. Per entrare nel proprio account della piattaforma Unica è sufficiente fare l’accesso con una delle seguenti credenziali digitali: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi), eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).