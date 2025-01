Sport.quotidiano.net - Una Virtus implacabile abbatte Cremona e vola in testa

Bologna, 20 gennaio 2025 - Labatte81-63 nel posticipo della 16^giornata di campionato e raggiunge, inalla classifica della serie A Trapani, Brescia e Trento. Nella prima giornata di ritorno la formazione di Dusko Ivanovic si impone senza troppi affanni al termine di una sfida non bellissima e contraddistinta da una serie di break e controbreak, ma che ha visto un solo padrone in casa, la. E’ la sfida numero 30 tra le squadre, con laavanti per 15-14 nel totale dei precedenti e per 7-6 nelle sfide giocate a Bologna;che tra l’altro ha conquistato gli ultimi 5 scontri diretti tra le squadre. Senza Zizic e Clyburn infortunati, Ivanovic ha le scelte di formazione obbligate, mandando a referto i 12 elementi attualmente a disposizione. In avvio Ivanovic si affida al quintetto composto da Pajola, Belinelli, Cordinier, Polonara e Grazulis.