Swiatek e il doping la Wada non presenta ricorso | una mossa sospetta timori per Sinner

Niente "trattamento" per Iga: laha deciso di non fare. La tennista polacca numero 2 al mondo e fresca di qualificazione ai quarti degli Australian Open (ha travolto in due set la tedesca Eva Lys, ripescata come lucky looser dopo il ritiro di Anna Kalinskaya) era stata sospesa per un mese a fine 2024 per aver fallito un test anti. La sentenza non sarà però impugnata dall'Agenzia mondiale antiperché la sua spiegazione "è plausibile". L'esatto opposto di quanto sostenuto dallasulla sentenza con cui l'Itia, l'agenzia di disciplina interna al mondo del tennis, ha scagionatodopo la positività al Clostebol lo scorso marzo a Indian Wells. Laha reso pubblica la sua decisione pochi minuti dopo la partita a Melbourne della cinque volte campionessa del Grande Slam.