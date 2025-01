Ilrestodelcarlino.it - Seccardini: "Dovevamo reagire prima". Brini: "Fondamentale aver dato continuità"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rammaricato ma senza rimpianti per mister Simonedell’Atletico Ascoli per un’altra sconfitta esterna. "Abbiamo approcciato bene il secondo tempo nonostante il doppio vantaggio, il rammarico è nonlo fattocontro una squadra rinvigorita da mister. Sapevamo che c’era compattezza tra tifo e squadra, un bel clima compatto, hanno preso fiducia nel primo tempo e vincendo i duelli. Volevamo ripulire il dominio del gioco per scardinare il loro blocco basso evitando di concedere occasioni. Non abbiamo fatto bene e non siamo riusciti ad intervenire sul secondo gol, con Nonni infortunato e ci siamo persi De Silvestro. Ci siamo guardati negli occhi nell’intervallo ma loro hanno giocato di esperienza e ripartenza, ci avrebbero potuto far male. Tutto quello che sapevamo lo abbiamo pagato a caro prezzo.