SCHIRA – Garnacho ha detto sì al Napoli | accordo fino al 2029!

hasì alal!">L’esperto di mercato svela: intesa raggiunta con l’argentino per un quinquennale con opzione. Manna al lavoro per convincere i Red Devils.Ilaccelera per Alejandro. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Nicolòsul suo profilo X, il club azzurro avrebbe trovato l’con l’attaccante del Manchester United per un contrattoal, con opzione per un ulteriore anno.L’argentino è il prescelto di Antonio Conte per sostituire Kvaratskhelia, passato al PSG nei giorni scorsi. Il calciatore, che non ha trovato molto spazio nel Manchester United di Amorim, avrebbe già dato il suo gradimento al trasferimento in azzurro.De Laurentiis, di ritorno dagli Stati Uniti, ha dato mandato alla dirigenza di chiudere l’operazione.