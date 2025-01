Quotidiano.net - "Retail specializzato. Un pilastro per la crescita del Paese"

IN UN MONDO in rapida trasformazione, ilsi conferma il punto di contatto diretto tra economia e consumatore. Questo settore, che abilita il 15% del PIL italiano, non è solo una componente essenziale della vita quotidiana dei cittadini, ma rappresenta unstrategico per la competitività e ladel. Con 458.000 aziende, 2,7 milioni di occupati e un fatturato di 412 miliardi di euro, ilè un driver economico e un elemento chiave per l’equilibrio sociale e territoriale. Ogni 100 euro di valore aggiunto generati dalne attivano altri 110 nel resto dell’economia. Questi numeri raccontano una realtà composta di piccole e grandi aziende, diffuse capillarmente sul territorio e capaci di sostenere comunità locali, famiglie e istituzioni.