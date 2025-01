.com - Promozione / Fermignanese prove di fuga, il punto dopo la 3° del girone di ritorno

La Jesina batte ed aggancia il Vismara, il Gabicce Gradara entra nella griglia play off. Nessuna vittoria casalinga ma ben 5 successi a favore delle viaggiantiVALLESINA, 20 gennaio 2025 –al comando con sei punti di vantaggio sulla coppia inseguitrice Vismara e Jesina.E’ d’obbligo iniziare con un grande in bocca al lupo a mister Simone Pazzaglia con l’auspicio di vederlo presto di nuovo in panchina a guidare una squadra che sta mantenendo le promesse della vigilia e che anche sabato scorso a Fano, ospite del S. Orso, ha dimostrato di essere cinica e concreta.La notizia della 3° giornata diè il successo della Jesina, secondo consecutivo, in casa del Vismara che a sua volta esce dal campo sconfittala perdita dell’imbattibilità la domenica precedente a Pergola.OmiccioliI leoncelli hanno giocato bene, specialmente nel primo tempo, meritando, complessivamente, l’intera posta in palio.