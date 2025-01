Preoccupazione per una possibile implosione del sistema sanitario italiano

Leggi su Ildenaro.it

di Leone MelilloIl decreto 25 novembre 2024 del Ministero della Salute, formulato di concerto con il Mef, entrato in vigore il 30 dicembre 2024, ha aggiornato il Nomenclatore delle prestazioni di assistenza specialistica, ambulatoriale e protesica dei nuovi Lea.Con la comprensibile e giusta necessità di introdurre nel nostronuove prestazioni si è reso necessario aggiornare il nomenclatore tariffario. Quello introdotto, che il precedente ministro non era riuscito ad emanare, presenta una serie di criticità formali e sostanziali che sta procurando enormi difficoltà alle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate e, soprattutto, alla popolazione.C’è confusione sia nella nomenclatura, sia nella codificazione delle prestazioni. I medici di base hanno difficoltà a prescrivere appropriate prestazioni.