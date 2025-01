Bergamonews.it - Perturbazione in arrivo con la nuova settimana: nuvole e possibili piogge in Bergamasca

Leggi su Bergamonews.it

Inizia una. Simone Budelli del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni.Analisi SinotticaUn’area di bassa pressione posizionata sulla Corsica trasporta umide correnti meridionali sulla nostra regione. La situazione rimarrà invariata anche nei prossimi giorni, in un contesto di nuvolosità diffusa e temperature che torneranno sopra le medie del periodo.Lunedì 20 gennaio 2025Tempo previsto: cielo molto nuvoloso ovunque. In mattinata piovaschi sparsi sui settori meridionali e occidentali della regione, nel pomeriggio e in seratadiffuseovunque (deboli nevicate oltre 800-1000 metri).Temperature: minime in lieve aumento (3/5°C), massime stazionarie o in lieve aumento (7/10°C).