Ilfattoquotidiano.it - Perché il partito di Conte non offre un’opportunità alla ex-dipendente di Visibilia? Serve metodo

di PaoloFaccio una provocazione che ha una ratio:ildi Giuseppenonun ruolo o anchedi qualunque tipo a Federica Bottiglione, la ex-di? E’ una donna che ha mostrato con i fatti di essere onesta.In passato si è già apertosocietà civile con risultati altalenanti. Ad esempio sono state fatte tante scelte secondo me alquanto dubbie e legate piùnotorietà del personaggio che all’effettiva competenza: da chi pensava di fare il parlamentare senza mettere piede in Parlamentosi può fare politica pure in barca, a chi si è tuffato in un altroprima ancora di sedersi, da chi è diventato ministro per poi fare richieste assurde, a chi era assurdo a prescindere, da chi si detto a favore per poi essere contrario e viceversa.