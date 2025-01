Liberoquotidiano.it - **Pd: Parisi, 'Milano e Orvieto? Schlein non promuove confronto, è un suo fallimento'**

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Del gran parlare attorno alle due riunioni del week end, quella didi Comunità democratica e quella adi Libertà Eguale, il professor Arturotrae una considerazione univoca: l'aver dimostrato "ancora una volta che nel Pd è più facile discutere dei problemi comuni fuori dal partito che all'interno". E per l'ideatore dell'Ulivo questa mancanza diva imputata alla segretaria del Pd, a Elly: il fatto che "non riesca are iltra le diverse posizioni all'interno del partito è implicitamente il segno di un suo". A meno che "non ritenga che le conte nelle primarie di partito abbiano risolto alla radice ognitra i contenuti". Quanto agli scenari, a una eventuale Margherita 2.0,che dalla Margherita, quella originale, è stato presidente mette in guardia da chi tifa pro e contro l'ipotesi.