Liberoquotidiano.it - **Palermo: alunni stranieri insultati per strada, Mattarella a sorpresa visita scuola De Amicis**

Palermo, 20 gen. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica Sergioè andato a, questa mattina, nellaDe Amicis-Da Vinci di Palermo per incontrare i bambini che lo scorso novembre furonocon frasi razziste. In quella occasione, la quinta elementare della sezione C dell'istituto comprensivo De Amicis-Da Vinci di Palermo, che è una classe multietnica, mentre i bambini mettevano in scena davanti alla libreria Feltrinelli uno spettacolino per raccogliere fondi e acquistare dei libri nell'ambito dell'iniziativa “Io leggo perché”, alcuni passanti li apostrofarono con frasi razziste. I venti bambini che compongono la classe sono tutti italiani, ma sedici di loro sono figli di genitori ghanesi e mauriziani. Oggi il Capo dello Stato è voluto andare, a, in quella classe per mostrare la sua vicinanza ai bambini.