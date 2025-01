Lettera43.it - Michelle Hunziker fra le conduttrici dell’Eurovision Song Contest 2025

condurrà la finale, in programma a Basilea il 17 maggio. Con lei ci saranno l’attrice comica Hazel Brugger e la cantante Sandra Studer – vecchia conoscenza della kermesse canora europea – che guideranno rispettivamente le semifinali che si terranno, sempre alla St. Jakobshalle, martedì 13 e giovedì 15 maggio. Lo ha annunciato Srg Ssr, emittente elvetica cui è stata affidata la trasmissione dello show, la quale ha spiegato che le tre incarnano i valori che definiscono il Paese, ossia apertura, diversità, multilinguismo e senso di unione. «Il trio non solo cercherà di celebrare la diversità dell’Europa», si legge nel comunicato ufficiale. «Tenterà di portare sul palco lo spirito della Svizzera, nota per la sua integrazione e la comunità». Per l’Italia, Rai 2 trasmetterà le due semifinali, mentre la finale si sposterà su Rai 1: ancora ignote le voci fuori campo che commenteranno la kermesse.