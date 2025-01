Spettacolo.periodicodaily.com - Marie Nicole: Il Nuovo Singolo “Artificiale”

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Da venerdì 24 gennaio 2025 sarà in rotazione radiofonica “”, ildi, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 10 gennaio.Dal 24 Gennaio 2025, “” in Rotazione RadiofonicaA partire da venerdì 24 gennaio 2025, sarà in rotazione radiofonica ildi. Già disponibile sulle principali piattaforme digitali dal 10 gennaio, il brano segna un importante passo nel percorso musicale dell’artista, portando con sé un messaggio di speranza e resilienza.Un Messaggio di Speranza e Coraggioè una canzone che esplora il desiderio di non arrendersi mai, di trovare la forza di guardarsi negli occhi e credere che, anche quando sembra che tutto sia finito, non è mai troppo tardi per ripartire.