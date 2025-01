Iodonna.it - L'annuncio in tv di Fabio Fazio

Filippa Lagerback non ha partecipato alla puntata del 19 gennaio, la prima del 2025, di Che tempo che fa, il programma condotto sul Nove da. Il motivo è stato spiegato in tv dallo stesso conduttore: la co-conduttrice, storica presenza del programma, ha perso la mamma, Margaretha Lind. Filippa Lagerback e il balletto casalingo con la mamma (entrambe positive al Covid) X Leggi anche › Filippa Lagerback: «”Ballando con le Stelle”? Daniele Bossari ha sempre detto no» Filippa Lagerback, è morta la mammaLe cause del decesso non sono state rivelate.