La truffa dell’oro promettevano rendimenti del 48% | cinque arresti Le potenziali vittime sono 5mila

Un rendimento del 4% mensile e del 48% annuo. Basterebbero questi numeri a circoscrivere a casi discoperti dalla Guardia di finanza con indagini, coordinate dalla procura di Milano, che hanno portato ai(di cui uno in carcere e quattro ai domiciliari), 23 milioni di euro sequestrati e 30 perquisizioni in tutta Italia. Le ipotesi di reato contestate riguardano l’associazione per delinquere, l’abusiva attività finanziaria e la. Gli accertamenti del Nucleo speciale di polizia valutaria hanno evidenziato l’esistenza del cosiddetto “schema Ponzi”, un modello economico di vendita, mascherato da un sofisticato sistema societario, imperniato su una capillare rete di promotori che procacciavano i clienti su tutto il territorio nazionale. Conti.L’inchiesta – Le indagini hanno al centro l’acquisto di oro da investimento, attività che dal 2019 a oggi avrebbe portato a raccogliere oltre 60 milioni di euro, somma solo in minima parte (circa il 15%) destinata all’effettivo acquisto del metallo prezioso.