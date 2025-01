Ilgiorno.it - La relazione della polizia locale e il possibile urto pre incrocio

Leggi su Ilgiorno.it

A valle degli accertamenti investigativi, gli specialisti del Radiomobiledepositano il fascicolo di ricostruzione dinamica dell’incidente, che, a differenzaprima comunicazione che dava per certo l’tra TMax e Giulietta, è molto meno assertivo. Anzi. L’analisi degli undici secondi finali ripresi da due telecamere fa pensare a uncontatto prima dell’di via Quaranta: quella "strisciata" ad alta velocità, di cui si troverebbe traccia pure nell’alternanza dei fasci di luce proiettati sull’asfalto dai fanali, avrebbe lasciato segni sulla staffamarmitta del Tmax e poco sopra la pedalina. Cosa è successo dopo? Nei disegni planimetrici, i vigili mettono sempre distanza tra i veicoli. Si sono toccati prima di finire sul marciapiedi? Il report suggerisce di no, sebbene non sia mai esplicitato.