La prima foto di Lewis Hamilton da pilota Ferrari Alta sartoria ed eleganza sobria

Chissà quanto tempo ci avrà messo a scegliere l’abito giusto per la suagrafia da. Perchénon lascia nulla al caso e se ha deciso di presentarsi in camicia bianca, cravatta scura, doppiopetto gessato e caldo cappottone un motivo ci sarà. Ancora non si sa il nome dello stilista, ma presto ci racconteranno tutto. Gli esperti parlano die non c’erano dubbi. Un’, formale, non il primo capo trovato nel guardaroba. Un look decisamente differente da quello a cui ci ha abituati quando fa passerella negli autodromi di tutto il mondo. Decisamente diverso da Schumacher che nel 1995 si presentò con degli stivaloni da texano.ha scelto un look dacerimonia, come quando si era presentato davanti all’allora Principe Carlo, che lo fece Baronetto.