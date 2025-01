Lettera43.it - Jovanotti primo super ospite di Sanremo 2025: l’annuncio di Carlo Conti

Svelato il mistero dei co-conduttori, per cui è emersa una nuova indiscrezione su Gerry Scotti per la prima serata, è ora tempo di scoprire i nomi degli ospiti di. La prima certezza è Lorenzo, che si esibirà nella serata di apertura del 75esimo Festival martedì 11 febbraio. Ad annunciarlo è stato lo stesso direttore artistico e presentatore, intervenuto come da tradizione al Tg1 delle 20, Durante il collegamento, proprio Cherubini ha scherzato facendo finta di credere che l’invito fosse per il Festival di Castrocaro. «È una notizia bellissima», ha aggiunto con il giubilo della sua band in sottofondo. «Sarà bellissimo., ti preparo una cosa fantastica». Per il cantautore sarà un ritorno a36 anni dopo la prima volta e tre dopo l’ultima, dove firmò il brano Apri tutte le porte di Gianni Morandi.