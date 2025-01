Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, il malore: occhio al dettaglio, la foto che sta facendo il giro del mondo | Guarda

Ilpatito danel corso del match contro Holger Rune, poi vinto in quattro set, ha spaventato tutti i suoi fan. Era dal settimo gioco del secondo set che il 23enne pusterese aveva cominciato ad accusare dei problemi. Poi dopo essersi portato avanti 3-2, nel terzo set degli ottavi di finale degli Australian Open contro Rune, l'azzurro ha chiesto l'intervento dei medici. Dopo aver misurato la pressione è rientrato negli spogliatoi per 11', prima di ricominciare a giocare. Sul 2-2, ha sprecato due palle break con 2 errori, su un dritto e un rovescio, e poi ha iniziato a muoversi lentamente. E da lì i guai fisici: prima un fastidio a una caviglia causato probabilmente dovuto a un allungo, poi il malessere allo stomaco con conseguente nausea. Per il troppo dolore, così,è stato costretto a fermarsi, con il fiatone alla bocca.