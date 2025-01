Inter-news.it - Inter-Empoli IN tre punti: Inzaghi cerca risposte ma ne arrivano metà

si sblocca nella ripresa e, a parte il gol dell’ex nel finale, si chiude senza reali rischi per la squadra di. Nella rubrica “Day After” di-News.it analizziamo la situazione post-match in treben dettagliati. Di seguito l’episodio dopo la 21ª giornata di Serie AMILANO – L’di Simone– squalificato e sostituito in panchina dal vice Massimiliano Farris – torna a vincere e riprende l’inarrestabile passo del Napoli (50) capolista. I trecontro l’di Roberto D’Aversa consolidano il secondo posto in Serie A, staccando l’Atalanta (43) terza, a quota 47 con l’asterisco di Firenze. Analizziamo(3-1) di Serie A in tre.Simonecon il vice Massimiliano Farris il resto del suo staff in-Frosinone (Photo by Tommaso Fimiano/-News.