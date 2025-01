Thesocialpost.it - Incendio al cinema multisala, è panico: fiamme mostruose

ai Magazzini del Cotone di Genova: intervento massiccio dei Vigili del FuocoUn vastoè divampato nel pomeriggio di domenica all’interno dei Magazzini del Cotone, situati nel Porto Antico di Genova, coinvolgendo in particolare il terzo piano e il tetto della struttura che ospita unatografica.L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di domare le, che si erano sviluppate in corrispondenza della sala 10 del. In totale, quaranta operatori sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento, con il supporto di un’autoscala proveniente da Chiavari e una squadra di emergenza inviata dal comando di Savona.Grazie all’attivazione del sistema di allarme ant, le persone presenti all’interno della struttura sono riuscite a evacuare in maniera ordinata, senza riportare ferite o conseguenze.