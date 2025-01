Lettera43.it - Il Papa scrive a Trump: «Gli Usa siano spazio di accoglienza e non di odio»

Lunedì mattinaFrancesco ha scritto a Donaldin occasione del suo insediamento come 47esimo presidente degli Stati Uniti. «Ispirato dagli ideali della Nazione, terra di opportunità e diper tutti, spero che sotto la sua guida il popolo americano prosperi e si impegni sempre nella costruzione di una società più giusta, in cui non ci siaper l’, la discriminazione o l’esclusione»,Bergoglio nel suo messaggio riportato da Aci Stampa.Il messaggio di BergoglioIlporge a«un cordiale saluto e l’assicurazione delle mie preghiere affinché Dio Onnipotente Le conceda sapienza, forza e protezione nell’esercizio delle Sue alte funzioni». Inoltre, «mentre la nostra famiglia umana affronta numerose sfide, senza contare il flagello della guerra, chiedo a Dio di guidare i Suoi sforzi nella promozione della pace e della riconciliazione tra i popoli.