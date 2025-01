Ilnapolista.it - Il Manchester United non svende Garnacho anche se la cessione sarebbe utile per il fair play finanziario (Sky Uk)

Mancano pochi giorni alla fine della finestra di mercato invernale e il Napoli vorrebbe chiudere per Alejandrodel, che diventerebbe a tutti gli effetti il sostituto di Kvaratskhelia, andato al Psg.Lonon ha fretta di vendereSecondo quanto riportato da Sky Sport Uk:non voleva per forza lasciare ilin questa finestra di mercato, tra il forte interesse di Napoli, Chelsea e altri tre club. Sono arrivate una serie di richieste ai Red Devils chero disposti a venderlo per rientrare nele ricostruire la squadra secondo specifiche richieste di Amorim. Il club sta quindi considerando diverse opzioni per il futuro di, nel caso in cui arrivi un’offerta soddisfacente. Il Napoli ha già proposto una cifra, rifiutata dallo, di 40 milioni di sterline (47 milioni di euro).