Calciomercato.it - Farris e il duello scudetto col Napoli: “Non è mai bello”. Poi esalta Lautaro

Leggi su Calciomercato.it

Con Simone Inzaghi in tribuna e squalificato, davanti ai microfoni è intervenuto il vice allenatore dell’Inter dopo la vittoria contro l’EmpoliSimone Inzaghi applaude dalla tribuna la sua Inter, che si sblocca nella ripresa nel match casalingo contro l’Empoli.con Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.itIn panchina ci pensa il vice Massimilanoha istruire la squadra, con il tecnico checapitanMartinez: “I ragazzi hanno avuto un approccio maturo, nel primo tempo siamo stati un po’ lenti nella circolazione ma li abbiamo fatti stancare. Poi, sefa ilche conosciamo, allora non ci sono grandissimi problemi“, esordiscein conferenza stampa.?? #InterEmpoli – #in conferenza: “La squadra ha avuto un approccio maturo, nel primo tempo siamo stati un po’ lenti nella circolazione ma li abbiamo fatti stancare.